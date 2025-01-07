У Києві затримали чоловіка, який пограбував підлітка

Фігурант серед білого дня вихопив з рук 16-річного хлопця смартфон та втік. Того ж дня, оперативники встановили особу зловмисника. Відтепер йому загрожує до десяти років за ґратами.

До Солом’янського управління поліції звернувся 16-річний місцевий мешканець, який повідомив, що невідомий чоловік заволодів його мобільним телефоном та зник у невідомому напрямку. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу для документування злочину.

Як з’ясували поліцейські, до вчинення правопорушення причетний неодноразово судимий 39-річний киянин. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у чоловіка вилучили речі, які підтверджують його причетність до злочину, а також встановили, що викрадений телефон він встиг здати до ломбарду.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до десяти років ув’язнення. Суд невдовзі розгляне питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва