Прикарпатець захотів заробити в мережі і віддав майже ₴74 000 «інвестицій»… шахраям

Шахраї використовують різні стратегії для виманювання грошей у жертв, наприклад, фінансова піраміда, донати тощо.

В подібну шахрайську аферу мешканець обласного центру. Чоловік розповів, що перевів незнайомцям в мережі майже 74 000 гривень. Правоохоронці встановили, що потерпілий в одному із Telegram-каналів знайшов оголошення про можливість легкого підробітку шляхом інвестування власних коштів та повернення їх з відсотками.

На рахунок незнайомців чоловік перерахував кілька платежів. Аферисти спершу повертали кошти з відсотками, таким чином збільшували його довіру. Однак коли потерпілий вніс майже 74 тисячі гривень, шахраї заблокували його в мережі.

Для того, щоб не втрапити у пастки шахраїв, пам’ятайте:

– зазвичай зловмисники в мережі нав’язливо пропонують збільшити ваші заощадження в декілька разів, крім цього, шахраї можуть видавати себе за представника реальної інвестиційної компанії;

– варто пам’ятати, що не існує гарантованих інвестицій або методу, який допоможе заробити велику суму грошей швидко і без зусиль;

– у разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про неї та компанію, з якою вона пов’язана;

– якщо інвестиція та компанія виявляться реальними, ви повинні підтвердити особистість людини, яка пропонує вам угоду.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв

– необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102.

Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини