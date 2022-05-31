На Черкащині 3-х осіб підозрюють у розтраті більше ₴1 мільйона під час ремонту шкіл

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури у кримінальному провадженні 3 особам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані статті передбачають відповідальність за розтрату чужого майном службовими особами шляхом зловживання службовим становищем та підробку офіційних документів.

За даними слідства встановлено, що у 2020 році організованою групою, до складу якої входили службова особа Департаменту Черкаської обласної державної адміністрації, керівник та кошторисник підприємства-підрядника, на користь юридичної особи було здійснено розтрату грошових коштів державного бюджету, виділених для виконання будівельних робіт на двох об’єктах державної форми власності (школах), на загальну суму понад 1 мільйона грн, чим заподіяно шкоду інтересам держави.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково: ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна; ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури