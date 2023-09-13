У Києві затримали чоловіка, який «замінував» склади будівельного гіпермаркету

За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 40-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

Згідно з матеріалами слідства, 12 вересня 2023 року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про замінування складських приміщень будівельного гіпермаркету по вул. Віскозній у м. Києві.

Під час перевірки приміщень, а також прилеглої до них території, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявили.

У подальшому правоохоронці встановили особу «мінера». Ним виявився 40-річний мешканець Деснянського району столиці, який з власного мобільного телефону здійснив хибне повідомлення про замінування.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваний раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.

За вчинене йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури