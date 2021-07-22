У Вінницькій області затримали росіянина, який намагався за $1,5 тис. незаконно потрапити в Україну

Вінницька спеціалізована прокуратура затримала росіянина під час спроби незаконного проникнення в Україну. Він в середу прибув з Молдови.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Чоловік запропонував хабар прикордоннику.

– Перебуваючи під час перевірки документів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільський – Отач, і не маючи законних підстав в’їхати на територію України, запропонував старшому зміни прикордонних нарядів Державної прикордонної служби винагороду за безперешкодний пропуск на територію України, – повідомили у відомстві.

Правоохоронці затримали його під час передачі хабара у $1,5 тис.

Затриманому громадянину РФ готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання міри запобіжного заходу. // ФАКТИ