У Києві затримали чоловіка за збут вибухівки та боєприпасів

Киянина викрили під час чергового продажу небезпечного товару. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації оперативники карного розшуку Голосіївського управління поліції викрили і затримали 39-річного торговця вибухонебезпечними предметами. У чоловіка виявлено тротилову шашку вагою 200 грамів та набої в кількості 18 одиниць калібру 5,45.

Встановлено, що чоловік продавав боєприпаси з рук в руки. У ході документування протиправної діяльності фігуранта правоохоронці провели оперативні закупки і викрили порушника безпосередньо під час чергового збуту товару за 12 800 гривень.

Співробітники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Усі вибухонебезпечні предмети правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. Зараз встановлюється їхнє походження.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне киянин може провести до семи років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва