У Києві затримали грабіжника

Зловмисник вдарив чоловіка в обличчя та відібрав мобільний телефон. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Речовий доказ вилучено. Фігурантові загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Днями оперативний черговий Дарницького управління поліції отримав інформацію про грабіж на вулиці Павла Чубинського. Заявник повідомив, що до нього звернувся чоловік, якого побили та відібрали телефон. На місце негайно направили слідчо-оперативну групу та працівників відділу кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили, що до перехожого на вулиці підбіг невідомий, вдарив в обличчя та вирвавши з рук телефон, втік в невідомому напрямку.

Оперативники сектору кримінального аналізу територіального підрозділу поліції відпрацювали записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та виявили схожу за описом особу, яка, ймовірно, причетна до грабунку. Під час розшукових заходів поліцейські затримали підозрюваного.

Ним виявися 34-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та має судимості за незаконне поводження зі зброєю, зберігання наркотичних засобів, а також за опір працівнику правоохоронного органу.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці вилучили телефон потерпілого в одному з торгівельних закладів та перевіряють грабіжника на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва