У Києві затримали компанію молодиків за смертельне побиття чоловіка

Під час раптового конфлікту 18-річні кияни завдали тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, від яких він через кілька днів помер у лікарні. Слідчі повідомили затриманим про підозру, на час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою.

До Подільського управління поліції від перехожого надійшло повідомлення про бійку на Поштовій площі. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції та оперативники.

Правоохоронці встановили, що між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, у ході якого молодики гуртом накинулись на потерпілого. Порушники били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та втратив свідомість, а далі втекли до метро.

Поліцейські затримали двох підозрюваних у підземці, а інших упродовж двох годин за їх місцем мешкання. Усі затримані кияни та студенти столичних вишів. Лікарі декілька днів боролись за життя чоловіка, проте отримані травми виявились несумісними з життям.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави для двох з них. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва