У Києві затримали раніше судимого грабіжника

Зловмисник зайшов за потерпілою у під’їзд будинку, зірвав з неї сумку із особистими речами та втік. Протягом години чоловіка затримали правоохоронці, а слідчі повідомили йому про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 18-річної киянки про те, що у під’їзді будинку на вулиці Єреванській її пограбував невідомий. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

У ході обстеження прилеглої території поліцейські розшукали чоловіка, схожого за описом на нападника та у ході перевірки виявили у нього сумку потерпілої із особистими речами, прикрасами та грошима. Викрадене поліцейські повернули власниці, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше судимий мешканець столиці, 1985 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі Солом’янського управління поліції повідомили фігуранту по підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. За такий вчинок чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва