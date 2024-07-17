Житель Бердичівщини обікрав військового на мільйон гривень

Правоохоронці встановили, що житель району викрав банківську картку у чоловіка, який збирався потягом дістатися до своєї військової частини. Надалі він розпорядився чужими коштами, придбавши цінні речі та будматеріали. Поліцейські вилучили все придбане майно.

Заявник, 55-річний житель Житомирського району розповів, що наприкінці червня перебував у м. Бердичеві. В очікуванні потяга поблизу залізничного вокзалу він познайомився з молодою парою. Під час спілкування вони разом вживали алкогольні напої. Згодом новий знайомий попросив скористатися мобільним банкінгом військового для поповнення банківської картки на незначну суму. Чоловік, нічого не підозрюючи, надав новому знайомцю свій мобільний телефон та повідомив пароль до електронного кабінету.

На ранок він виявив зникнення своєї банківської картки. Чоловік не зміг одразу заблокувати доступ до фінансового рахунку, адже не мав доступу до стабільного зв’язку. Коли ж врешті звернувся до банку, дізнався про спустошення рахунку.

Оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу встановили причетного до протиправних діянь: 26-річний житель Вчорайшенської громади вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Він визнав, що спочатку кількома платежами здійснив переказ коштів на власний рахунок. Згодом банківську картку непомітно витягнув з кишені власника. Чужими грошима розпорядився на власний розсуд: придбав прикраси для дружини, нові меблі та побутову техніку, а також закупив будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт у будинку. Всі речі та товари поліцейські вилучили за його місцем проживання під час проведення санкціонованого обшуку.

Днями слідчі Бердичівського райвідділу поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Відповідно до чинного законодавства крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Бердичівський районний відділ поліції