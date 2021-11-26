Голова сільради «хотів» 20 тис. доларів за виділення землі біля Києва

Працівники ДБР повідомили про підозру голові Гостомельської селищної ради, який отримав гроші за допомогу у придбанні землі в Київській області.

Один із підприємців хотів придбати землю під будівництво на території Гостомеля. Голова селищної ради за посередництва свого помічника запропонував йому допомогу у придбанні земельної ділянки.

За 20 тис. доларів США голова селищної ради обіцяв організувати погодження продажу землі депутатами на сесії ОТГ.

Земельна ділянка знаходилася в оренді Міністерства оборони України, тому голова селищної ради залучив до схеми посадовця Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, який за додаткові 20 тис. доларів США мав підписати відповідні документи.

ДБР затримало посередника та посадовця Міноборони України під час передачі 20 тис. доларів США.

Голова Гостомельської селищної ради підозрюється в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Раніше ДБР повідомило про підозру в одержанні неправомірної вигоди помічнику голови Гостомельської селищної ради та посадовцю Міноборони.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.