У Києві затримали торговця зброєю та боєприпасами

Зловмисник продав 7 гранат із запалами та автомат із набоями, оцінивши весь товар у 2 тисячі доларів США. За скоєне правопорушнику може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили зловмисника, який налагодив у Києві схему з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що 47-річний киянин за 300 доларів США продав 5 корпусів гранат запалами та готується збути чергову партію боєприпасів та зброю.

«Ми провели оперативну закупку, під час якої фігурант продав дві гранати із запалами та автомат Калашникова з набоями. Усі боєприпаси та зброю вилучено. За продаж нелегального товару цього разу «бізнесмен» просив 1700 доларів США. Наразі ми встановлюємо інших учасників злочинної схеми та канал надходження зброї та боєприпасів», – повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць.

За силової підтримки бійців поліції особливого призначення №1 47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва