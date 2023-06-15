У Києві затримали зловмисника, який пограбував малолітнього

Зловмисник відібрав у 10-річного хлопця мобільний телефон та втік. Слідчі вилучили речовий доказ та повідомили фігуранту про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Миколи Закревського знайомий забрав мобільний телефон у її сина. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

За словами слідчої Деснянського управління поліції Оксани Ковтун, поспілкувавшись із заявницею, патрульні поліцейські за прикметами затримали зловмисника:

«Ми з’ясували, що гостюючи у киянки, знайомий відібрав у її 10-річної дитини мобільний телефон та пішов з квартири. Під час відпрацювання території працівники поліції побачили схожого за описом чоловіка. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього викрадений ґаджет. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – місцевий мешканець, 1976 року народження».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва