У Києві затримали «знахарку», яка ошукала пенсіонерку

Зловмисниця під приводом нетрадиційного методу лікування виманила у жінки 1450 євро та 5000 гривень. За скоєне фігурантці загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції звернулась 73-річна киянка та повідомила про шахрайство. Заявниця розповіла, що на вулиці Тростянецькій невідома жінка виманила в неї гроші.

На місці події працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу встановили, що зловмисниця зустріла потерпілу біля медичного закладу та повідомила літній жінці, що вона відома «знахарка» та може лікувати молитвами. Але для обряду необхідно винести гроші на вулицю та помолитися над ними. Старенька погодилася і разом з жінкою пішла до місця проживання, звідки винесла всі свої заощадження: 1450 євро та 5000 гривень. Аферистка завернула гроші у хустку та поклала у пакет. Після проведення «ритуалу» повернула пакунок пенсіонерці, яка тільки вдома побачила, що гроші у пакунку сувенірні.

Під час пошукових заходів оперативники спільно із працівниками сектору кримінального аналізу встановили особу підозрюваної та затримали її. Нею виявилася 26-річна мешканка Харкова, яка прибула до столиці для легкого заробітку.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та за погодження Дарницької окружної прокуратури фігурантці оголошено про підозру у вчинені злочину. Фігурантці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція Києва нагадує: не впускайте до помешкання невідомих осіб. Вимагайте показати документи у працівників соціальних, комунальних служб, які приходять з візитом до ваших домівок. Завжди перевіряйте отриману від них інформацію. Аби впевнитись у реальності пропозицій непроханих гостей, необхідно телефонувати в ті організації, працівниками яких вони представляються.

Якщо ж ви все таки потрапили до шахрайської схеми та вас ошукали, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва