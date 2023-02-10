У Києві зловмисник погрожував підірвати власну квартиру гранатою

Під час невідкладного обшуку з оселі чоловіка слідчі вилучили гранату із запалом до неї та пристрій для куріння канабісу. Порушнику загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявника про те, що його знайомий погрожує підірвати власну квартиру у будинку на Балтійському провулку. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції, а також вибухотехнічна служба та наряд патрульних.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко розповів, що порушник у соціальних мережах виклав відео, де погрожував підірвати власну оселю, а також розмістив фото із боєприпасами:

«Для запобігання летальних наслідків патрульні вмовили чоловіка відчинити двері. Господар оселі поводився агресивно, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння. У ході невідкладного обшуку слідчі вилучили у фігуранта гранату «Ф-1» із запалом до неї, пристрій для куріння канабісу, ноутбук та мобільний телефон. Всі вилучені речі відправлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився раніше не судимий уродженець Сумської області, 1996 року народження».

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту та мотиви такого вчинку порушника.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

«За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва