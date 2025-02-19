У «Київавтодорі» знову шукають докази розкрадання бюджету
Сьогодні, 19 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.
Про це повідомляє пресслужба корпорації.
Комунальна корпорація «Київавтодор» наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.
Нагадаємо, 11 лютого, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунальної корпорації «Київавтодор» проводили обшуки слідчі Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. // ГлавкомTweet