У «Київавтодорі» знову шукають докази розкрадання бюджету

Сьогодні, 19 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Як зазначають у «Київавтодорі», обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Комунальна корпорація «Київавтодор» наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розсл дування . Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо, 11 лютого, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунальної корпорації «Київавтодор» проводили обшуки слідчі Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. // Главком