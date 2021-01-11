Крали кабелі зв’язку — двом поліцейським та двом цивільним особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, інспектору Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції та двом цивільним особам за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).

За даними слідства, упродовж року патрульний поліцейський, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову, здійснювали крадіжки магістральних кабелів зв’язку «Укртелеком» та «Держспецзв’язку» на території м. Харкова.

8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

Вказаним чотирьом особам повідомлено про підозру. Співробітнику батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним — у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворого запобіжного заходу патрульному поліцейському.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області, Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури