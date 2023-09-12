У ліцеї на Житомирщині молодик травмував 10-річну дівчинку

9 вересня до відділення поліції № 2 (Коростишів) Житомирського райуправління надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до травматологічного відділення доставлено 10-річну дівчинку. Дитина отримала травму в місцевому ліцеї та була ушпиталена.

Попередньо стало відомо, що цього дня 18-річний місцевий житель прийшов до навчального закладу забрати свого брата та з якоїсь причини побіг коридором. У результаті з власної необережності збив з ніг дівчинку.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини події. Попередня кваліфікація – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Водночас поліцейські нагадують про правила поведінки та безпеки у навчальних закладах. Зокрема, батькам та педагогам варто постійно нагадувати про небезпеки бігу та рухливих ігор на сходах та у коридорах. Для активного відпочинку та занять спортом у навчальних закладах передбачені спортивні майданчики та зали. Тож закликаємо дітей та дорослих бути відповідальними та дбати про безпеку себе й оточуючих.

Відділ комунікації поліції Житомирської області