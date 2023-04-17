У Луцькому районі нетверезий мотоцикліст збив пішохода

Автопригода трапилася учора, 16 квітня, на автодорозі між селами Башлики та Карпилівка.

31-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, допустив наїзд на 26-річнорго чоловіка, який рухався узбіччям дороги.

Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області