У Луцькому районі нетверезий мотоцикліст збив пішохода
Автопригода трапилася учора, 16 квітня, на автодорозі між селами Башлики та Карпилівка.
31-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, допустив наїзд на 26-річнорго чоловіка, який рухався узбіччям дороги.
Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Слідство триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet