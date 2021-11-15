У Луцьку п’яний водій збив на смерть відомого єпископа

ДТП сталася 14 листопада на проспекті Василя Мойсея.



Як розповіли у поліції Волинської області, 23-річний лучанин, керуючи легковиком Mazda 6 у нетверезому стані, виїхав на тротуар та збив 60-річного пішохода. Водій у медзакладі пройшов освідування щодо керування транспортним засобом в стані сп’яніння – 1,21 проміле.

Від отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні.

Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Як повідомляють “Волинські новини”, в ДТП загинув Олег Ведмеденко, який був засновником та постійним ведучим Біблійної школи духовного вдосконалення.

Олег Ведмеденко отримав важкі травми, від удару у нього – травматична ампутація нижньої третини правої гомілки. Також роздроблений таз, травма легень, черепно-мозкова травма. За його життя до останнього боролись лікарі, проте вранці 15 листопада його серце перестало битись.

Довідка

Олег Ведмеденко – єпископ Волинський і Галицький Української апостольської православної церкви, засновник та постійний ведучий Біблійної школи духовного вдосконалення. Богослов, письменник, проповідник і місіонер. Народився і жив в Луцьку.

Займався дослідженням Святого Письма. Послідовник Каппадокійської школи богослів’я (духовне тлумачення). Організатор та активний учасник християнського просвітницького руху.

Постійний ведучий духовних рубрик в багатьох регіональних та всеукраїнських газетах та інтернет-ресурсах. Член Національної спілки журналістів України (НСЖУ). Дипломант Премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності за 2009 рік.

Автор книги проповідей «Ключ Давидів» (2001 р.), посібника з духовного діяння «Нехай буде воля Твоя…» (2001 р.), двох книг із серії «Відповіді священнослужителя» – «Іще ніч…» і «Смак Благодаті» (2004 р.), книги з серії «Духовний щоденник» – «Духовні дороговкази» (2019 р.) та посібника з літургики «Пояснення церковних богослужінь» (2020 р.). // Діло