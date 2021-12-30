Заволодіння майже ₴1 млн. – повідомлено про підозру головній бухгалтерці харківського ТОВ

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру головній бухгалтерці за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2019 року по травень 2021 року головна бухгалтерка одного з харківських товариств з обмеженою відповідальністю під час нарахування собі заробітної плати систематично здійснювала зайві завищені виплати. Внаслідок незаконних дій службової особи підприємству завдано збитків у розмірі майже 1 млн грн.

28 грудня 2021 року жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі вирішується про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури