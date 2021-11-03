У Луцьку жінка порізала себе та свою дворічну доньку
У Луцьку жінка гострим предметом порізала себе та 2-річну доньку.
Про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався у ніч на 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок обласного центру.
Нині мати та донька у реанімації. Як тільки жінка прийде до тями, її опитають, щоб з’ясувати подробиці, уточнили в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
За інформацією сайту «Волинські Новини», НП сталася на вулиці Молоді. Поліцію викликав чоловік жінки.
За його словами, він з другою донькою спав в іншій кімнаті, коли серед ночі почув стогін. Увійшовши до кімнати, побачив закривавлену дружину та дитину.
Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні. Дитину відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»Tweet