У Луцьку жінка порізала себе та свою дворічну доньку

У Луцьку жінка гострим предметом порізала себе та 2-річну доньку.

Про це повідомили в обласній поліції.



Інцидент стався у ніч на 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок обласного центру.

Нині мати та донька у реанімації. Як тільки жінка прийде до тями, її опитають, щоб з’ясувати подробиці, уточнили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За інформацією сайту «Волинські Новини», НП сталася на вулиці Молоді. Поліцію викликав чоловік жінки.

За його словами, він з другою донькою спав в іншій кімнаті, коли серед ночі почув стогін. Увійшовши до кімнати, побачив закривавлену дружину та дитину.

Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні. Дитину відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»