Від початку використання SafeBorder прикордонники виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів

Для викриття громадян, які намагаються використати підроблені Covid-сертифікати, з серпня 2021 року прикордонники використовують програмне забезпечення SafeBorder, розроблене Довірчою мережею ЄС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.

Зазначимо, що лише впродовж минулої доби у столичних летовищах охоронці кордону виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів.

Загалом від початку використання SafeBorder прикордонники перевірили близько 7 тисяч сертифікатів. Під час перевірки охоронці кордону виявили 350 підроблених сертифікатів. За всіма випадками виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), до Нацполіції надіслані повідомлення.

Зауважимо, що використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що за допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Сканування QR-коду займає всього кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і, як результат, — викривати підробки.

Державна прикордонна служба України