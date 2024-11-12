У Луцьку жінка приїхала ховати брата, а її місце на цвинтарі вже продали «ритуальні» бариги
Жінка має намір через суд добиватися перепоховання чоловіка
На одному з кладовищ Луцька трапився скандал через поховання – коли місцева жителька Антоніна приїхала туди хоронити брата виявилося, що на тому місці поховали зовсім чужу людину. Про ситуацію лучанка розповіла «Главкому».
«Ми залишили місця так, щоб вмістилися ще дві наші могили. Натомість вони у 2023 році «втулили» того покійника по середині – ніяк ще одну яму не викопати. Землю ж вивернули на могилу тата й тітки, знищили квіти, що там росли», – розповідає жінка.
«Як так могло статися? Кладовище ж закрите! Підхоронення можна робити тільки з наданням документа, що поруч похований родич», – обурюється лучанка.Tweet