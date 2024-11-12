У Луцьку жінка приїхала ховати брата, а її місце на цвинтарі вже продали «ритуальні» бариги

Жінка має намір через суд добиватися перепоховання чоловіка

На одному з кладовищ Луцька трапився скандал через поховання – коли місцева жителька Антоніна приїхала туди хоронити брата виявилося, що на тому місці поховали зовсім чужу людину. Про ситуацію лучанка розповіла «Главкому».

Жінка каже, що на кладовищі по вулиці Володимирській, яке закрите вже багато років, похований її батько та тітка. Між ними вона лишила два місця для себе й брата. Через хворобу вона тривалий час не відвідувала могили родичів. Навідалася туди в середині жовтня, коли помер брат й треба було копати яму. Прийшовши, жахнулася – між могилами її родичів поховали зовсім чужого чоловіка.

«Ми залишили місця так, щоб вмістилися ще дві наші могили. Натомість вони у 2023 році «втулили» того покійника по середині – ніяк ще одну яму не викопати. Землю ж вивернули на могилу тата й тітки, знищили квіти, що там росли», – розповідає жінка.

Через це покійного брата Антоніна змушена була ховати в селі неподалік. Маючи проблеми зі здоров’ям, каже, туди їй добиратися проблемно. У ситуації, що склалася, жінка звинувачує директора місцевого спецкомбінату й запевняє, що шукатиме справедливості в суді та добиватиметься перепоховання.

«Як так могло статися? Кладовище ж закрите! Підхоронення можна робити тільки з наданням документа, що поруч похований родич», – обурюється лучанка.