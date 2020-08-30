У Львові чоловік побив металевою палицею трьох сусідів

28 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Львові мешканець одного будинків на вулиці С. Бандери наніс тілесні ушкодження своїм сусідам.

Правоохоронці встановили, що під час конфлікту 46-річний львів’янин, перебуваючи на сходовій клітці будинку, вдарив металевої палицею 63-річну сусідку, її 68-річного чоловіка та їхню 38-річну доньку, повідомила поліція Львівської області.

Постраждалих доставлено у лікарню.

На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції та співробітники інших служб.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. // Діло