У Львові директора комунального підприємства підозрюють у розтраті майже мільйона гривень

Посадовця, який розробив схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини спільно із оперативниками Служби безпеки України у Львівській області та спеціалістами Західного офісу Держаудитслужби, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, у серпні 2020 року 41-річний львів’янин, директор одного з комунальних транспортних підприємств, під час відритих торгів уклав договір з підприємством-постачальником електричної енергії.

Проте, користуючись своїм службовим становищем, у вересні посадовець безпідставно укладав ще кілька додаткових угод з придбання електроенергії за збільшеною ціною за рахунок комунального підприємства, чим спричинив розтрату бюджетних коштів на суму майже 969,5 тисяч гривень.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх фігурантів справи, причетних до розкрадання бюджетних коштів.

Відділ комунікації поліції Львівської області