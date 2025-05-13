Двоє осіб планували «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Держмитслужби для організації корупційних схем

За даними НАБУ і САП, 1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської та Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

НАБУ