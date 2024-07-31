Екснардеп-зрадник Деркач вислужив собі спробу податися до маріонеточної російської Ради Федерації
Російські ЗМІ пишуть, що Деркач тепер має російське громадянство та проживає в Астрахані
Колишній народний депутат України Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.
Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.
У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця. // ГлавкомTweet