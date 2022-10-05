У Львові колишній КДБіст передавав ворогам інформацію для ракетних ударів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно львів’янина за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представникам РФ про розміщення об’єктів ЗСУ для завдання ракетних ударів.

Зокрема, у перших числах березня цього року чоловік зі свого особистого мобільного телефону надіслав ворогам інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури. Також останній повідомив ворога про перебування іноземців та переселенців у Львові.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури