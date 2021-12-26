В Одессе охранник подстрелил арестованного, пытавшегося сбежать из СИЗО

В воскресенье утром, 26 декабря, в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать арестованный мужчина. Чтобы задержать злоумышленника, охранник выстрелил ему в ногу из автомата Калашникова.

Мужчина был ранен, побег удалось предотвратить. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные информированные источники.

Информация об этом инциденте в полицию поступила в 7:50. В настоящее время известно, что раненному была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что гражданин 1987 года рождения был арестован за распространение наркотических средств. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства попытки побега злоумышленника с территории СИЗО.