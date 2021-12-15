У Львові комунальник покалічив дитину

Працівник ЛКП «Айсберг» зламав хлопчику ногу.

Про це стало відомо з Facebook Лілії Чайковської.

11 грудня, ввечері, хлопчик Денис разом зі своїм другом проходили по площі А. Міцкевича, 8, де працівники ЛКП “Айсберг” проводили демонтаж кондиціонерів. Територія була обгороджена червоною стрічкою.

Діти підійшли до стрічки, аби пройти, адже збоку була проїжджа частина, але один із працівник ЛКП “Айсберг” Степан Чура, не давав їм проходу, грубо запитуючи “чого лізете”, “що не ясного” та вхопив Дениса за капюшон і кинув на асфальт.

Хлопчик почав кричати, що у нього болить нога, на що комунальник лаявся нецензурною лексикою та казав, що ще раз його вдарить.

Дитину, яка лежить на землі, побачили працівники офісів. Вони саме стояли на балконі. Чоловіки занесли травмованого хлопчика до приміщення і чекали приїзду швидкої допомоги.

Внаслідок падіння у Дениса закритий перелом зі зміщенням. Вночі, 11 грудня, йому зробили операцію. На лікарняному він буде знаходитись до березня.

Як розповіла журналістам “Діла” мама хлопчика, заяву в поліцію вона вже написала і дуже обурена цією ситуацією. Хлопчик зазнав серйозних травм, його прооперували та вставили два еластичні стержні, аби відновити цілісність кістки. Ніхто з ЛКП “Айсберг” до матері Дениса не звертався і не приносив свої вибачення, а тим більше не цікавився станом здоров’я хлопчика. // Діло