У Львові п’яний чоловік під час конфлікту прострелив жінці ногу

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.



Вчора увечері патрульні отримали виклик від медиків, про те, що на вулиці Виговського в квартирі є жінка з проникаючим пораненням стегна.

Поліцейські негайно приїхали на місце події та виявили 40-річну мешканку Кіровоградської області з ушкодженням завданим, ймовірно, пристроєм для відстрілу гумових куль (травматичний пістолет).

Жінка розповіла, що вони розпивали алкоголь з власницею квартири та ще з двома чоловіками. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого, один з чоловіків вистрілив їй у ногу та втік.

Невдовзі, ймовірного зловмисника затримали неподалік, на тій ж вулиці. Під час поверхневої перевірки у 44-річного львів’янина виявили травматичний пістолет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1 Львівського районного управління поліції. Потерпіла написала заяву. Патрульні супроводили чоловіка до відділку. // Діло