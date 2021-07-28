У Львові працівниця Укрпошти привласнила понад ₴700 тис.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 53-річної львів’янки за фактами розтрати, заволодіння чужим майном, несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, а також підробки документів на переказ та їх використанні (ч.5 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст. 200 КК України).

Встановлено, що жінка, будучи на посаді заступниці головного бухгалтера в одній із компаній поштового зв’язку, за допомогою особистого ключа доступу до банківської комп’ютерної системи створювала та засвідчувала завідомо неправдиві документи, завдяки яким перераховувала кошти в якості поповнення на свої власні банківські рахунки.

У такий спосіб обвинувачена привласнила понад 721 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури