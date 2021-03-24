У Львові судитимуть лікаря, через дії якого жінка втратила працездатність

За неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворої, лікарю-нейрохірургу однієї з медичних установ Львова загрожує покарання – до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівської області на сторінці у Фейсбук.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, у квітні 2018 року лікар не забезпечив пацієнтці належного обстеження для уточнення діагнозу, а також під час оперативного втручання проявив недбалість, що призвело до тяжких наслідків та загальної втрати працездатності.

Згідно висновків спеціалістів «Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи», потерпілу було визнано інвалідом першої групи загального захворювання.

Сьогодні, 23 березня, слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. // Діло