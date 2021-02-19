У Львові судитимуть зловмисника, підозрюваного у розбещуванні та зґвалтуванні дітей

Як встановили правоохоронці, зловмисник — керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів — причетний до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці передали на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів’янина, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні дівчат.

Як повідомлялось раніше, зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи слідчого управління спільно зі співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили особи жертв зловмисника – на час скоєння злочинів вони були малолітніми дівчатами. Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, — позбавлення волі на строк до 15 років.

Відділ комунікації поліції Львівської області