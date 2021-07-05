За привласнення понад ₴200 тис. під час капремонту дороги на Київщині судитимуть директора товариства

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачена під час виконання у 2016 році робіт щодо капітального ремонту дорожнього покриття в одному із сіл Київщини склала та видала акти, до яких внесла недостовірні відомості про нібито виконані роботи. Внаслідок цього було привласнено бюджетні кошти в сумі близько 200 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура