У Львові судитимуть зловмисників, причетних до розбійного нападу на підприємця

За рішенням суду троє учасників організованої групи перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує покарання — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна

Як повідомлялось раніше, 9 червня у Львові зловмисники вчинили розбійний напад на підприємця, 45-річного місцевого жителя. Вони нанесли чоловіку тілесні ушкодження, заволоділи грошима у сумі більше ніж 3,5 мільйони гривень та намагались втекти. Проте відразу після вчинення злочину нападників, трьох мешканців Львова віком 20, 24 та 29 років, затримали оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області.

В ході досудового розслідування слідчі відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва прокуратури області, повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Окрім того, одному з них – 24-річному зловмиснику – слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт правоохоронці скерували на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області