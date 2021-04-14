У Львові судять псевдопастора, який 15 років ґвалтував дітей

У Львові судять педофіла, який ще на початку нульових заснував релігійну організацію. Жертви роками боялись зізнатися, що відбувалося у стінах монастиря.

Про свої ґвалтування чоловік писав у щоденнику.

Одна з жертв, Ірина, розповіла, що у 10-річному віці старша сестра привела її до релігійної організації. Чоловік, який називав себе пастором, змушував дівчат задовольняти його хворобливу пристрасть.

– Це було щоночі! Це було завжди. Я завжди спала біля нього. Я боялася розповісти мамі, якщо він дізнається, що я розповіла мамі. Я не так боялася маму, як боялась його.

47-річний Роман Московченко доволі відомий у Львові серед релігійників та меценатів. Ще у 90-х він закінчив духовну семінарію, але священником так і не став.

Натомість у 2001-му створив молодіжну благодійну організацію Діти Христа. Разом із вихованцями начебто допомагав інтернатам та вивозив дітей на природу.

Лише зараз жертви зізнаються, що ще 9-тирічними школярками змушені були пройти через таке приниження, що й не кожна доросла людина здатна витримати.

Ґвалтував дітей збоченець протягом 15 років. Кожен акт він знімав на камеру, а потім ще й записував у свій щоденник. Саме Ірина вирішила покласти край тортурам. Вже у дорослому віці жінка зважилася подати заяву до поліції.

– Нині встановлено 6 потерпілих. Всього нами виокремлено 147 епізодів. У деяких випадках ми маєм конкретні факти, конкретну дату, конкретний час, навіть, вчинення, – розповіли у прокуратурі Львівщини.

Психологи пояснюють, що й сам Роман, скоріш за все, у дитинстві став жертвою хибного сексуального виховання. Саме тому він й виріс збоченцем, але від покарання його це не рятує, бо ж розбещував дітей свідомо.

Процес над псевдопастором-педофілом лише розпочався і в прокуратурі сподіваються, що інші жертви збоченця також наважаться говорити. // ФАКТИ