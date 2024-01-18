У Львові судитимуть адвоката, обвинуваченого у зловживанні впливом

Встановлено, що адвокат одержав грошові кошти у сумі 4175 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо зміни своєму підзахисному, який перебував під вартою з можливістю внесення застави, запобіжного заходу на більш м’який.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали юриста 9 серпня 2023 року під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 4175 доларів США за вплив на прийняття рішення. Частину коштів юрист мав залишити собі, а частину передати особі, уповноваженій на виконання функцій держави (на прийняття рішення про зміну запобіжного заходу).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області