У Вінницькому районі затримали зловмисника, який пограбував продавчиню магазина

За кілька годин після вчинення злочину працівники поліції затримали раніше судимого за вбивство та грабіж 35 – річного жителя Вороновицької територіальної громади. 9 вересня в магазині зловмисник, застосувавши фізичну силу, відібрав гроші у продавчині.

До поліції з повідомленням про пограбування звернулась 57 – річна продавець продуктового магазина. За словами потерпілої, на неї напав відвідувач крамниці та почав душити, вимагаючи віддати з каси гроші. Злякавшись за своє життя, вона виконала вимогу нападника. Отримавши кошти, зловмисник втік.

За словами начальника відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Андрія Оберняка, отримавши від потерпілої опис нападника, орієнтування було надано всім патрулям. За кілька годин працівники групи реагування патрульної поліції затримали 35 – річного підозрюваного, який рухався на скутері в напрямку обласного центру.

Поліцейські встановили, що близько шести місяців тому, зловмисник звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Наразі він затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ . Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області