у львові судитимуть квартирних аферистів

Встановлено, що учасники організованої злочинної групи незаконно заволоділи дев’ятьма об’єктами нерухомого майна на суму близько 11 мільйонів гривень. За скоєне їм загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисників викрили оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з оперативниками Управління карного розшуку та слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: організатор – 40-річнний мешканець одного з сіл Львівського району та посібники – жителі Львова та області віком 47, 38, 33 та 26 років.

Як встановили правоохоронці, зловмисники підшуковували у Львові та в населених пунктах області квартири та інші об’єкти нерухомості, які перебували у власності як громадян, так і в комунальній власності, виготовляли підроблені правовстановлюючі документи на ці об’єкти, печатки і штампи підприємств, установ і організацій, а також підробляли відповідні довідки. В подальшому, використовуючи ці підроблені документи, вони отримували свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, змінювали замки вхідних дверей приміщень та реалізовували їх.

Одне з цих помешкань зловмисники не встигли продати, оскільки їх затримали правоохоронці.

Таким чином учасники злочинної групи незаконно заволоділи дев’ятьма об’єктами нерухомого майна на суму близько 11 мільйонів гривень, які в подальшому розподілили між собою та використали на власний розсуд.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили значні суми коштів, чорнові записи, копії підроблених договорів, різноманітних документів, розписки та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.3, ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, ч.2, ч.3 ст.28 – ч.3, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України, ч.3, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, ч.3 ст.27 – ч.3 ст.190 (Організація злочинної групи для вчинення шахрайства) Кримінального кодексу України, ч. 3 ст.27 – ч.2 ст.209 (Організація злочинної групи для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.14 – ч.4 ст.190 (Підготовка до вчинення шахрайства) Кримінального кодексу України, завершене.

Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці вживають заходів для повернення об’єктів нерухомості їх законним власникам.

Відділ комунікації поліції Львівської області