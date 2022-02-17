На Харківщині жінка в ході сварки вдарила ножем свого чоловіка

Чоловіка з колото-різаним пораненням черевної порожнини госпіталізували до Красноградської лікарні.

16 лютого близько 19:45 до поліції надійшло повідомлення про доставлення до лікарні з ножовим пораненням 65-річного жителя міста Красноград.

Співробітники поліції встановили, що до скоєння злочину причетна 68-річна дружина постраждалого, з якою вони напередодні вживали алкогольні напої. Між подружжям виникла сварка, в ході якої жінка нанесла ножове поранення своєму чоловікові.

З місця події вилучено ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області