У Львові викрили ще одного учасника злочинної групи, яка розкрадала гумдопомогу, призначену ЗСУ

Зловмисники розробили злочинну схему продажу товарів військового призначення, закуплених на кошти благодійників.

Протиправний механізм незаконного використання гуманітарної допомоги для ЗСУ викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисники розкрадали гуманітарну допомогу, яку небайдужі громадяни України та іноземці безоплатно передавали для бійців ЗСУ, а також для осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

5 травня правоохоронці затримали двох зловмисників, 43-річого львів’янина та 34-річного жителя Києва, у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час незаконної реалізації ними захисних касок та бронежилетів загальною вартістю понад пів мільйона гривень.

Були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання та в автомобілях затриманих, під час яких правоохоронці виявили та вилучили речові докази протиправної діяльності.

26 серпня, у рамках проведення досудового розслідування у відкритому кримінальному провадженні, правоохоронці викрили ще одного фігуранта, 45-річного мешканця Київщини, директора одного з підприємств, який привласнював кошти, що надходили на рахунки у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги від благодійників.

Йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до семи років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучені грошові кошти та амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

Відділ комунікації поліції Львівської області