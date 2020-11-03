У Львові з-під домашнього арешту втік озброєний рецидивіст

33-річний Олексій Яблочко втік з-під домашнього арешту і має при собі ніж

У вівторок, 3 листопада, у поліції повідомили про розшук озброєного рецидивіста. Тиждень тому, 28 жовтня, засуджений за розбій 33-річний львів’янин Олексій Яблочко зрізав електронний браслет з ноги та втік з квартири на вул. Таджицькій.

Перший раз втекти з-під домашнього арешту Олексій Яблочко намагався 27 жовтня, однак його дружина сама зателефонувала до поліції і повідомила, що чоловік хоче зрізати електронний браслет та втекти. Тоді поліцейським вдалося швидко затримати зловмисника.

Але вже наступного дня злочинцеві таки вдалося втекти. Як дізнався ZAXID.NET з власних джерел у поліції, рецидивіст дочекався, щоб електронний браслет розрядився, він легко його зрізав та втік.

За розбій Олексій Яблочко мав перебувати під нічним домашнім арештом, так постановили у Личаківському районному суді. Однак навіть під час перебування під арештом злочинець зумів ще кілька разів обікрасти магазини у Личаківському районі і навіть пограбувати перехожих.

З власних джерел у поліції вдалося також дізнатися, що Олексій Яблочко є злісним рецидивістом та наркозалежним. Йому 33 роки, з яких 13 років він просидів у в’язниці. Неодноразово був засуджений саме за крадіжки та розбій.

Поліція активно розшукує злочинця в районі вулиці Пасічної та на Тракті Глинянському. Чоловік є озброєним, має при собі ніж.

Олексій Яблочко зростом близько 180 см, має безліч татуювань на тілі. Носить темну куртку з капюшоном, на пальцях правої руки має також татуювання у вигляді перстнів.

Якщо хтось володіє інформацією про місце перебування небезпечного злочинця, поліція просить повідомляти на їхню гарячу лінію за номером 102.