Під Полтавою горе-батько вбив свого 6-місячного сина

У Лубенському районі Полтавської області чоловік під впливом наркотиків убив свого 6-місячного сина.

Вбивцю власного сина засудили до 13 років позбавлення волі, рішення розглянув апеляційний суд Полтави. Про це повідомляє «Суспільне».

Слідство встановило, що горе-батько не менше дев’яти разів ударив кулаком по голові свого піврічного сина, поки дружини не було вдома. Коли вона повернулася, то виявила хлопчика без свідомості. Жінка викликала медиків, але вони не змогли врятувати немовля.

Суд першої інстанції засудив батька дитини до 13 років позбавлення волі. Він оскаржив рішення в Полтавському апеляційному суді, але суддя відмовив у задоволенні скарги. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»