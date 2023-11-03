У Львові засуджено чотирьох бойовиків, які воювали на боці російських окупаційних військ

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури суд визнав винними чотирьох громадян України. Їх засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Кожному з них суд призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що троє мешканців Донеччини та житель Луганщини у квітні-вересні 2022 року добровільно перейшли на бік ворога та вступили до незаконних збройних формувань «Народної міліції» терористичних організацій «днр» та «лнр».

Обвинувачені виконували обов’язки операторів-навідників, стрільців та кулеметника.

У складі різних підрозділів вони брали безпосередню участь у боях проти Збройних Сил України. Також забезпечували безпеку місць перебування армії рф та терористичних організацій в населених пунктах Донецької, Луганської та Харківської областей.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури