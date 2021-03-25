У Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан

Злодії підсипали жертвам сильнодіючі препарати, після чого грабували

У Львові поліцейські затримали групу осіб, причетних до розбійних нападів на пасажирів рейсових автобусів. Злодії шукали своїх жертв на автовокзалі, під різними приводами пропонували випити спиртне, у яке підмішували сильнодіючі медичні препарати, після чого грабували.

У четвер, 25 березня, у поліції та прокуратурі Львівщини розповіли про викриту групу з чотирьох осіб – мешканців Сумської області, віком 18, 37 років та двох 22-річних. Двох із них затримали 24 березня після скоєння злочину у Львові.

Аферисти шукали своїх жертв на автовокзалі, входили до них у довіру та під різними приводами пропонували розпити спиртне. Таким чином «обмивали» зустріч земляків, народження дитини та інші вигадані урочисті події. Також пропонували безкоштовно підвезти до місця призначення. Пригощали свою жертву алкогольними напоями (переважно, коньяком), в який заздалегідь підмішували сильнодіючу речовину, що вводила людину у безпорадний стан. Після цього постраждалих відвозили за межі Львова, відбирали гроші, усе цінне майно та залишали на узбіччі.

Злодії шукали жертв серед осіб, котрі повертались з заробітків, отже могли мати з собою значні суми коштів. Також у потерпілих відбирали мобільні телефони та інші гаджети, одяг, годинники та документи. В одного з потерпілих відібрали навіть машинку для стрижки волосся.

Львівські правоохоронці встановили причетність банди до вчинення чотирьох таких злочинів, жертвами яких стали мешканці Одеси, Херсонської та Львівської областей. Фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст.187 (розбій) ККУ. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших злочинів, у тому числі на території інших областей України. // zaxid.net