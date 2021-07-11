На Рахівщині зупинили дві вантажівки з деревиною без документів і «повторними» чіпами (фото)

Дві вантажівки, які незаконно перевозили кругляк смереки, виявили на Закарпатті прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно з співробітниками сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП України в Закарпатській області. Заходи проводились в рамках операції «Карпати — 2021».

Так, учора на автодорозі між населеними пунктами Ділове та Костилівка, правоохоронці спинили два «Камази», вщерть заповнені деревиною смереки. Товаросупровідних документів на ліс перевізники не мали. Крім того, з’ясувалося, що наявні на деревині чіпи, використовуються повторно.

Для з’ясування усіх обставин походження деревини, затримані вантажівки доправили до Рахівського відділу поліції. Наразі за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу», відкрито кримінальне провадження.

Операція «Карпати — 2021» розпочалася за ініціативи Державної прикордонної служби України і передбачає широкий та тривалий комплекс заходів, спрямованих на припинення протиправної діяльності, як на кордоні, так і у тилових районах України.

До проведення операції залучені представники різних правоохоронних, силових та фіскальних органів України. Також, здійснюватиметься взаємодія із прикордонниками суміжних країн, інформує відділ комунікацій із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України. // Закарпаття онлайн