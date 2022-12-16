У Львові жінку пограбували двоє мешканців Закарпаття

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Як встановили слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, 2 жовтня, близько 20.40, на вулиці Миколайчука у Львові двоє зловмисників підійшли до 54-річної львів’янки та силоміць затягнули її до підвального приміщення будинку, де заволоділи ювелірними прикрасами, грошовими коштами та ґаджетом потерпілої на загальну суму більше 40-ка тисяч гривень і втекли.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетні двоє мешканців Закарпатської області віком 23 і 48 років та затримали їх. Речові докази вилучені.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області