Кіберполіція Вінниччини викрила чоловіка у несанкціонованому доступі до персональних даних 100 тисяч осіб
Чоловік, використовуючи вразливості вебсайту місцевого туристичного агентства, несанкціоновано скопіював клієнтську базу.
На сайті компанії містилися відомості щодо номерів телефонів, ПІБ громадян, місця реєстрації, посилання на облікові записи у соцмережах, а в окремих випадках — копії документів, що посвідчують особу.
База даних містила інформацію про близько 100 тисяч осіб. Відомості з незаконно отриманої бази правопорушник розповсюджував третім особам.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру. Слідчі дії тривають.Tweet